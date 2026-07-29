JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach einer darauf folgenden Telefonkonferenz des Autobauers ändere er an seinen Schätzungen wenig, schrieb Jose M Asumendi am frühen Mittwochnachmittag./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 44,84EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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