BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) für das zweite Quartal liege deutlich über dem Vorjahreswert, merkte Gerhard Schwarz am Mittwoch nach dem Bericht des Finanzdienstleisters an. Er wertet dies als überzeugendes Signal, dass MLP wie von ihm erwartet auf einem soliden Wachstumspfad bleibe./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,49 % und einem Kurs von 8,08EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Gerhard Schwarz

Analysiertes Unternehmen: MLP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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