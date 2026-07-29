JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Strategische Fortschritte beim Bergbaukonzern glichen die verfehlte Konsenserwartung beim operativen Ergebnis aus, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der inflationsbedingte Kostendruck habe die Vorteile der höheren Rohstoffpreise teilweise konterkariert./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 81,64EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Christopher LaFemina
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher LaFemina
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
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