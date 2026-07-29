RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im zweiten Quartal wie erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend wenig dürfte sich an den Konsensschätzungen ändern./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,20 % und einem Kurs von 1.480EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1900

Kursziel alt: 1900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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