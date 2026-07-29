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    H&R: Vorläufige Geschäftszahlen H1 2026 – Anleger aufgepasst

    Deutliches Wachstum, starkes Quartal und ein klarer Ergebnissprung: Die Kennzahlen zum 1. Halbjahr 2026 unterstreichen die Dynamik des Konzerns.

    H&R: Vorläufige Geschäftszahlen H1 2026 – Anleger aufgepasst
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz im 1. Halbjahr 2026: EUR 700,4 Mio.; vorläufiges EBITDA: EUR 84,4 Mio. (1. HJ 2025: EUR 653,1 Mio./EBITDA EUR 40,1 Mio.).
    • Starkes 2. Quartal: EBITDA Q2 2026 EUR 62,5 Mio. (Q2-2025: EUR 17,8 Mio.), Umsatzerlöse Q2 EUR 400,3 Mio. (Q2-2025: EUR 307,3 Mio.).
    • Konzernergebnis der Aktionäre H1 2026 EUR 41,6 Mio. (H1-2025: EUR 0,3 Mio.); Ergebnis je Aktie H1: EUR 1,12 (Q2: EUR 1,01).
    • Segment ChemPharm Refining ist Haupttreiber: EBITDA H1 EUR 62,1 Mio. (H1-2025: EUR 26,9 Mio.), Umsatz H1 EUR 445,9 Mio. (H1-2025: EUR 405,9 Mio.).
    • Operativer Cashflow und Free Cashflow verschlechtert (Q2 operativer CF EUR -22,5 Mio.; Free Cashflow H1 EUR -19,5 Mio.), belastet durch stark gestiegene Einsatzstoffkosten und erhöhtes Working Capital infolge des Krieges zwischen USA und Iran.
    • Solide Bilanz zum 30.06.2026: Bilanzsumme EUR 1.033,9 Mio., Eigenkapital EUR 471,4 Mio., Eigenkapitalquote 45,6%; Unternehmen erwartet, obere Grenze der ursprünglichen EBITDA‑Prognose (EUR 85–100 Mio.) zu übertreffen; endgültiger Halbjahresbericht am 14. August 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei H&R ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,23 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,3800EUR das entspricht einem Minus von -0,93 % seit der Veröffentlichung.


    H&R

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    ISIN:DE000A2E4T77WKN:A2E4T7
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