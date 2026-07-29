JEFFERIES stuft DWS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Tom Mills bemängelte am Mittwoch nach den Quartalszahlen der Fondsgesellschaft die geringeren Gebühren und höheren Kosten. Positiv sei aber die Entwicklung des Nettozuflusses und des Überschusskapitals. Letzteres liege mit 1,2 Milliarden Euro über der für das kommende Jahr geplanten Sonderdividende./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 68,40EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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