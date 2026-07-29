DZ BANK stuft GSK auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 2100 auf 2000 Pence gesenkt, aber krdie Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorgelegten Quartalszahlen seien nur "Hintergrundmusik" gewesen angesichts der Vorstellung des Wachstumsbeschleunigungsplans des Pharmakonzerns, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Programm "Accelerate Growth" solle ab 2029 jährliche Einsparungen von 1,9 Milliarden Pfund erzielen, denen einmalige Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Pfdund gegenüberstünden. Das Gros der Einsparungen solle zur Wachstumsstimulierung in die Entwicklung der Spätphasen-Pipeline fließen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
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