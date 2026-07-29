DZ BANK stuft GSK auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 2100 auf 2000 Pence gesenkt, aber krdie Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorgelegten Quartalszahlen seien nur "Hintergrundmusik" gewesen angesichts der Vorstellung des Wachstumsbeschleunigungsplans des Pharmakonzerns, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Programm "Accelerate Growth" solle ab 2029 jährliche Einsparungen von 1,9 Milliarden Pfund erzielen, denen einmalige Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Pfdund gegenüberstünden. Das Gros der Einsparungen solle zur Wachstumsstimulierung in die Entwicklung der Spätphasen-Pipeline fließen./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,42 £ , was eine Steigerung von +23,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer