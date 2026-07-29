JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Constantin Hesse befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Einfuhrverbot der US-Regierung von im Ausland hergestellten Wechselrichtern, die ein zentrales Bauteil für Solarstromanlagen sind. Er geht davon aus, dass SMA angesichts seiner Wechselrichter-Produktion in den USA sowie der starken Marktposition von Sungrow im US-Großanlagensegment davon profitieren dürfte./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,16 % und einem Kurs von 54,25EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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