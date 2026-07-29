DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe beeindruckende Resultate erzielt, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht einen grundlegenden Wandel im Unternehmen, der positive Veränderungen vorantreibe./rob/la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 57,91EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,5

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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