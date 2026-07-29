UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Das bereinigte Volumenwachstum des Konsumgüterkonzerns sei der wichtigste Aspekt bei der Vorlage der Halbjahreszahlen gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei jedoch noch zu früh, um aus dem besten Volumenwachstum seit einem Jahrzehnt endgültige Schlüsse zu ziehen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 57,91EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 44,4

Kursziel alt: 44,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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