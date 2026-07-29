RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Erlöse der italienischen Großbank hätten die Markterwartung leicht überboten, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Nettogewinn auf Konzernebene habe die Konsensschätzung vor allem dank eines starken Handelsgeschäfts um zehn Prozent übertroffen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:31 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 6,486EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar