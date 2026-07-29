RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das operative Halbjahresergebnid des Bergbaukonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zwischendividende liege aufgrund niedrigerer Steuern etwas über den Erwartungen. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 81,64EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Davis
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Davis
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
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