Börsenstart USA - 29.07. - Dow Jones schwach -1,23 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:54) bei 52.134,41 PKT und fällt um -1,23 %.

Top-Werte: Coca-Cola +2,74 %, Visa (A) +2,61 %, Salesforce +2,37 %, Chevron Corporation +2,15 %, Apple +0,91 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -4,11 %, Caterpillar -3,54 %, Boeing -3,47 %, Sherwin-Williams -2,92 %, Procter & Gamble -2,46 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.582,95 PKT und fällt um -0,76 %.

Top-Werte: GE Healthcare Technologies +11,28 %, Teradyne +7,35 %, KLA Corporation +4,70 %, Intuit +4,10 %, Adobe +4,07 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -7,16 %, Nebius Group Registered (A) -7,05 %, Lumentum Holdings -5,64 %, Seagate Technology Holdings -5,49 %, CoreWeave Registered (A) -4,23 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:24) bei 7.398,89 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Garmin +16,61 %, GE Healthcare Technologies +11,28 %, Amphenol Registered (A) +7,79 %, Teradyne +7,35 %, Cognizant Technology Solutions (A) +6,64 %

Flop-Werte: Lennox International -17,18 %, Vertiv Holdings Registered (A) -15,85 %, Masco -10,53 %, SanDisk Corporation -7,16 %, CoStar Group -6,35 %