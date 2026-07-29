Lennox International Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 29.07.2026

Die Lennox International Aktie ist bisher um -17,18 % auf 395,30€ gefallen. Das sind -82,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Lennox International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -17,18 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lennox International ist ein US-Anbieter von Klima-, Heiz- und Kältetechnik für Wohn- und Gewerbekunden. Kernprodukte: HVAC-Systeme, Wärmepumpen, Kältelösungen, Steuerungs- und Servicedienstleistungen. Starke Position im nordamerikanischen Premiumsegment. Wichtige Wettbewerber: Carrier, Trane, Daikin, Johnson Controls. Mögliche USPs: starke Marke im Premium-HVAC, dichtes Servicenetz, Fokus auf energieeffiziente Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Lennox International Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,48 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lennox International Aktie damit um -14,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lennox International +15,43 % gewonnen.

Während Lennox International deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,47 %. Damit gehört Lennox International heute zu den auffälligeren Werten.

Lennox International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,74 % 1 Monat -20,13 % 3 Monate -6,48 % 1 Jahr -15,49 %

Informationen zur Lennox International Aktie

Stand: 29.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. Lennox International Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,47 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lennox International

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. Carrier Global Corporation notiert im Minus, mit -3,14 %.

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Ob die Lennox International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lennox International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.