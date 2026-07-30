Amphenol: Starke Zahlen, starker Ausblick – zieht die Aktie jetzt durch?

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf 8,76 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit rund 8,23 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 67 Prozent auf 1,35 US-Dollar. Erwartet worden waren nur 1,18 US-Dollar.

Amphenol profitiert immer stärker vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Hersteller von Steckverbindern, Kabelsystemen, Sensoren und Glasfaserlösungen übertraf im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Auch der Ausblick fiel deutlich stärker aus als von der Wall Street erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Besonders stark entwickelte sich das Segment Communications Solutions. Der Umsatz legte hier um 85 Prozent auf 5,38 Milliarden US-Dollar zu. Das Geschäft profitiert direkt von den hohen Investitionen der Technologiekonzerne in Rechenzentren, Netzwerke und leistungsfähige KI-Systeme.

"Wir freuen uns, das zweite Quartal 2026 mit Rekordumsätzen und einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie abgeschlossen zu haben, die beide das obere Ende unserer Prognose übertrafen", sagte Chairman und Vorstandschef R. Adam Norwitt.

Amphenol verbuchte zudem Rekordaufträge. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz erreichte 1,23 zu 1. Die bereinigte operative Marge lag bei starken 29,8 Prozent. Darin enthalten waren Zollrückerstattungen von netto 80 Millionen US-Dollar.

Übernahmen liefern zusätzlichen Schub

Neben dem organischen Wachstum treibt Amphenol seine Expansion mit Übernahmen voran. Im zweiten Quartal kaufte der Konzern El.Com und Wilder Technologies.

Die italienische El.Com produziert komplexe Verbindungssysteme und Hochspannungskabel für Industrie, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen US-Dollar.

Wilder Technologies entwickelt Test- und Messsysteme für Hochgeschwindigkeitsdaten, Funkfrequenzen und Signalintegrität. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich etwa 15 Millionen US-Dollar und stärkt Amphenols Position im IT-Datacom-Markt.

Auch die übernommene Connectivity-and-Cable-Solutions-Sparte von CommScope entwickelt sich besser als zunächst erwartet. Amphenol rechnet nun mit einem Jahresumsatzbeitrag von 4,6 Milliarden US-Dollar. Zuvor waren 4,1 Milliarden US-Dollar erwartet worden. Der positive Beitrag zum bereinigten Gewinn je Aktie soll bei 0,30 US-Dollar liegen und damit doppelt so hoch ausfallen wie ursprünglich prognostiziert.

Prognose schlägt die Erwartungen

Für das dritte Quartal stellt Amphenol einen Umsatz zwischen 9,3 Milliarden und 9,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das entspricht einem Wachstum von 50 bis 52 Prozent. Die Markterwartung lag deutlich darunter.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 1,40 US-Dollar und 1,42 US-Dollar erreichen. Analysten hatten lediglich 1,28 US-Dollar erwartet. Zusätzliche Zollrückerstattungen sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt.

Gleichzeitig beteiligt Amphenol seine Aktionäre am Erfolg. Im zweiten Quartal kaufte der Konzern eigene Aktien für 208 Millionen US-Dollar zurück. Weitere 307 Millionen US-Dollar flossen als Dividenden an die Anteilseigner.

Hier verdient der Konzern sein Geld

Amphenol gehört zu den weltweit führenden Herstellern von elektronischen und glasfaserbasierten Verbindungssystemen. Die Produkte des Konzerns stecken unter anderem in Rechenzentren, Netzwerktechnik, Fahrzeugen, Flugzeugen, Industrieanlagen und militärischer Ausrüstung.

Das Unternehmen liefert damit wichtige Bauteile, ohne die moderne Datenübertragung kaum möglich wäre. Besonders interessant ist die starke Position im Bereich IT-Datacom. Dort steigt die Nachfrage nach schnellen und zuverlässigen Verbindungen durch den Ausbau generativer Künstlicher Intelligenz besonders stark.

Mein Tipp: Ein KI-Gewinner mit Nachholpotenzial

Amphenol verdient bereits prächtig am Ausbau der weltweiten Rechenzentren. Umsatz, Gewinn, Marge und Auftragseingang erreichen Rekordwerte. Gleichzeitig hebt das Management die Erwartungen für die übernommenen Geschäfte deutlich an.

Anders als einige prominente KI-Aktien hat sich der Kurs von Amphenol in diesem Jahr bislang noch nicht verdoppelt oder verdreifacht. Der Kurs liegt seit Jahresbeginn gerade einmal etwas mehr als sechs Prozent im Plus, was noch jede Menge Spielraum nach oben eröffnet.

Bleibt das Wachstum auf diesem Niveau, könnte die Aktie bei der Jahresperformance eine Aufholjagd starten. Mutige Anleger greifen trotz des Kursplus von Mittwoch zu.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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