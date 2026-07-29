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    So viel Hass wie 2015

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    Microsoft muss heute liefern: 92 Millionen Aktien sind leer verkauft

    Kurz vor den Zahlen wetten Shortseller so aggressiv gegen Microsoft wie seit 2015 nicht mehr. Jetzt muss der Konzern zeigen, ob KI Milliarden verdient – oder nur Milliarden frisst.

    Für Sie zusammengefasst
    • Shortseller wetten massiv gegen Microsoft vor Zahlen
    • Investitionen in KI treiben Ausgaben und Zweifel
    • Quartalszahlen entscheiden über Rendite der KI
    • Report: Achtung, Korrektur!
    So viel Hass wie 2015 - Microsoft muss heute liefern: 92 Millionen Aktien sind leer verkauft
    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    Microsoft geht mit ungewöhnlich viel Gegenwind in seine Quartalszahlen. Kurz vor der Veröffentlichung nach US-Börsenschluss ist die Leerverkaufsquote bei dem Softwarekonzern auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren gestiegen. Laut S3 Partners waren zuletzt rund 92 Millionen Microsoft-Aktien leer verkauft. Das entspricht 1,27 Prozent des Streubesitzes und ist der höchste Wert seit Mai 2015. Besonders auffällig: Unter den "Magnificent Seven" verzeichnet Microsoft den stärksten Aufbau bearisher Wetten. Glattstellungen habe es vor den Zahlen praktisch nicht gegeben.

    Der Grund für die Nervosität liegt nicht im klassischen Softwaregeschäft, sondern im KI-Hunger des Konzerns. Anleger fragen sich zunehmend, ob die massiven Investitionen in Rechenzentren, Chips und Netzwerkinfrastruktur am Ende auch genug Rendite bringen. Der Druck hatte zuletzt zugenommen, nachdem Alphabet seine Prognose für Investitionsausgaben angehoben und damit Sorgen vor einer neuen Ausgabenwelle in der gesamten Branche ausgelöst hatte. Alphabet verlor in der vergangenen Woche trotz starken Cloud-Wachstums fast 8 Prozent, Microsoft gab rund 3 Prozent nach. Evercore-ISI-Analyst Mark Mahaney schrieb: "Alphabets Erhöhung der Investitionsausgaben erhöht die Wahrscheinlichkeit eines ähnlichen Verhaltens" bei Amazon und Microsoft.

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    Damit steht Microsoft vor einer heiklen Bewährungsprobe. Nach mehr als drei Jahren KI-Euphorie verschiebt sich der Blick der Anleger: Nicht mehr nur Wachstum zählt, sondern die Frage, wie teuer dieses Wachstum erkauft wird. Microsoft hatte für das Kalenderjahr 2026 Investitionsausgaben und Finanzierungsleasingverträge von rund 190 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Jede Änderung dieser Prognose dürfte deshalb stärker auf die Aktie wirken als viele andere Kennzahlen.

    Operativ bleibt Microsoft zwar stark. Analysten erwarten für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 87,63 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 4,22 US-Dollar je Aktie. Entscheidend wird aber vor allem das Wachstum von Azure und anderen Cloud-Diensten. Im dritten Geschäftsquartal lag das Plus dort bei 40 Prozent. Auch die Entwicklung von Microsoft 365 Copilot steht im Fokus, weil die Akzeptanz bislang als verhalten gilt.

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    Die Aktie hat 2026 bereits deutlich gelitten. Seit Jahresbeginn liegt Microsoft mehr als 18 Prozent im Minus, im ersten Halbjahr verlor der Titel sogar 23 Prozent und schnitt damit so schwach ab wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Zusätzlich belasteten Stellenstreichungen, der Umbau der Xbox-Sparte und härterer Wettbewerb durch Google, Anthropic und OpenAI. Die Zahlen werden nun zeigen, ob Microsoft den KI-Trade wieder drehen kann – oder ob die Milliarden für Anleger endgültig zum Risiko werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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