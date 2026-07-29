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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Rheinmetall auf Outperform
    • Vorläufige Zahlen deutlich über Markterwartungen
    • Vertrauen zurück stärkt Aktienkurs trotz Bewertung
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 Euro
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Rüstungsherstellers lägen über seinen sowie über den Markterwartungen und dies auch deutlich, schrieb Adrien Rabier in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 1.151 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,24 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +12,19 %/+63,96 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 1900 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1900,00, was eine Steigerung von +63,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Aufträgen, Produktion und Lieferketten (Wolfram, Seltene Erden) auf Rheinmetalls Fundamentaldaten und Bewertung; Debatten, ob Drohnen/Robotik langfristig Nachfrage nach klassischen Rüstungsgütern reduzieren oder Rheinmetall durch neue Nischen und Joint Ventures profitieren kann; außerdem werden Kursvolatilität und Trading-Chancen thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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