ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 Euro
- Bernstein belässt Rheinmetall auf Outperform
- Vorläufige Zahlen deutlich über Markterwartungen
- Vertrauen zurück stärkt Aktienkurs trotz Bewertung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Rüstungsherstellers lägen über seinen sowie über den Markterwartungen und dies auch deutlich, schrieb Adrien Rabier in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 1.151 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,24 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +12,19 %/+63,96 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1900 Euro
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Junge, Junge. Wenn ein Profiler deine Beiträge lesen würde.
Aber die Gegenposition ist auch zulässig: Die mittelfristige Planung von RHM sieht schon für das Ende dieses Jahrzehnts Erlöse und Gewinne im Plan, die Kurse von 2.000 und darüber sehr wohl rechtfertigen. Die wesentliche Frage ist und bleibt: Werden sich diese Pläne erfüllen oder nicht. Und da darf es getrost fünfzig verschiedene Einschätzungen geben. Schauen wir mal.
Ich selbst habe das hier schon mehrfach geschrieben: Von jedem Verkaufserlös trage ich rund ein Viertel zum Finanzamt. Wenn ich bei 2.000 verkauft hätte über 500€, wenn ich heute verkaufe 250€. Da ich keineswegs viele Optionen sehe, wo ich dieses Geld quasi mit Garantieschein aussichtsreicher anlegen könnte, halte ich an dem durchaus perspektivreichen Investment fest.