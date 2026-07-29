Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 1.151 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,24 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +12,19 %/+63,96 % bedeutet.