US-Börsen bleiben vor Fed und Tech-Zahlen unter Druck

Ich könnte ja sagen "Mal wieder ein Update von mir" Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif

Aber mein letzter Beitrag im Thread war 2017 und das Depot habe ich Ende 2015 zuletzt vorgestellt.

Ich glaube das gilt nicht mehr als regelmäßiges Update.





Vermutlich erinnert sich hier keiner mehr an mich, also wieder eine kurze Vorstellung.





Ich bin Stefan, komme aus Tirol. Bin Techniker.





Beim Treffen am Achensee war ich dabei und in der Skype Gruppe "aktiv".





Die letzten fast 8-10 Jahre habe ich nur sehr wenige Transaktionen im Depot gehabt. Bis 2019 ein paar Verkäufe. Zum einen um die Depotstruktur halbwegs zu erhalten und um für meine anderen Projekte liquid zu sein. Zukäufe waren es wohl im Schnitt einer alle 2 Jahre.





Mehr auf Trab gehalten haben mich die anderen Projekte (Hausumbau, Stadelbau, 2 PV Anlagen...), darum ist das aktive Verfolgen des Aktienmarktes und des Depots auch eingeschlafen. Ich habe mich teilweise monatelang nicht eingeloggt und das einfach laufen lassen.





Jetzt sind die Aktivitäten aber angeschlossen (hoffe ich zumindest Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif ) und ich kann und muss mich wieder verstärkt dem Depot widmen.









Gegenüber dem Post von 2015 hat sich doch einiges (ich hoffe zum Guten) geändert. Durch den Doptübertrag habe ich da 2017 ziemlich ausgemistet.





Ich war und bin kein Zoofreund und versuche daher mein Depot zwischen 10 und 20 Werten zu halten.





Folgende Werte sind derzeit im Depot:





Ali Baba

Andritz

BAT

Essity

Novo Nordisk

Shell

SCA

Verbund

Voest Alpine

IBM

Walt Disney

7,05% Russland Anleihe (Komplettausfall)





Nicht mehr im Depot ist der Grund, warum ich wieder liquide bin.





Ich habe die 2015 erwähnte AT&S nicht nur gehalten, sondern auf eine normale Positionsgröße erweitert.





Vor kurzem habe ich die bei 220€ verkauft, damit meinen ersten 20x Wert realisiert und darum jetzt fast 50% des Depotvolumens in Cash.

Ein Vorteil, wenn man nur so selten ins Depot schaut, sonst wäre ich sicher vorher nervös geworden und hätte vorzeitig verkauft.

So habe ich den Anstieg der Aktie erst bemerkt als die Medienartikel kamen, und über den Anstieg berichteten. Dadurch habe ich so ziemlich den optimalen Verkaufszeitpunkt erwischt. (der Anfängerfehler "Verluste laufen lassen - Gewinne begrenzen" ist für mich psychologisch nur schwer zu unterdrücken)





Wobei ich sagen muss, dass ich nicht viele Werte mit negativer Pervormance im Depot habe (Disney und die Russlandanleihe)





Die Depot Performance seit Mitte 2017 liegt laut dem Performancerechner von Maxblue bei 382%. Wobei man das relativieren muss, da dadurch, dass ich als Österreicher mein Depot in Deutschland habe, nur ein Teil der Steuer abgezogen wird (Nur bei österreichischen Dividenden). Daher ist die tatsächliche Performance deutlich geringer.





YDT liege ich laut Maxblue bei 73%, aber auch dieser Wert ist dadurch, dass für den realisierten Gewinn die Steuer nicht abgezogen wurde, massiv überhöht.

Ich würde sagen, dass ich nach Steuern YDT bei ca 45% liege.





Alles in allem hatte ich teilweise richtig Glück mit der Auswahl meiner Werte und gerade mein damals viel kritisierter AT Bias hat maßgeblich zur Überperformance (gegenüber meines Ziels von 1-2% über Inflation nach Steuern) beigetragen.



