DZ BANK stuft PHILIPS NV auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Philips von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizintechnikhersteller habe die Markterwartung erfu?llt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Die Qualität der Margen stehe im zweiten Halbjahr aber auf dem Pru?fstand./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 22,66EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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