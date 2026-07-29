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    Schweizer Geheimtipp

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    Kuros erobert den US-Medizintechnikmarkt: Darum geht die Aktie am Mittwoch steil

    UBS nimmt die Coverage von Kuros Biosciences mit Kaufempfehlung auf. Das Kursziel von 33 Franken liegt rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau. Grund ist das Wachstumstempo des Bone-Graft-Produkts MagnetOs.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS beginnt Coverage Kuros mit Kursziel 33
    • MagnetOs beschleunigt Umsatzwachstum und Marge
    • Medtronic Kooperation stärkt US-Marktzugang
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schweizer Geheimtipp - Kuros erobert den US-Medizintechnikmarkt: Darum geht die Aktie am Mittwoch steil
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    Die Bank UBS startet ihre Coverage von Kuros Biosciences mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 33 Franken. Bei einem aktuellen Kurs von 20,48 Franken entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent. 

    Die Aktie hebt am Mittwoch ab und reagiert auf das Analystenlob mit einem Kurssprung von rund 18 Prozent.

    Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein neuartiges Knochenersatzmaterial für Wirbelsäulenfusionen. Klinische Studien zeigten teils bessere Fusionsraten als bei körpereigenem Knochen, was dem Unternehmen starke Zulassungen, unter anderem von der US-amerikanischen FDA, und Vertriebspartnerschaften beschert hat.

    Für das laufende Geschäftsjahr rechnen die UBS-Analystinnen Tanya Hansalik und Leonie Zirn mit einem Umsatzsprung von 42 Prozent auf 206 Millionen US-Dollar, verteilt auf ein Plus von 44 Prozent im ersten und 38 Prozent im zweiten Halbjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 14,6 Prozent liegen.

    Kuros Biosciences

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    ISIN:CH0325814116WKN:A2ALS5
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    Damit läge Kuros über der eigenen Unternehmensprognose von mindestens 35 Prozent Wachstum und rund 14 Prozent Marge. Die Analysten sehen deshalb Spielraum für eine Anhebung der Jahresziele, möglicherweise bereits mit den Zahlen zum dritten Quartal am 15. Oktober.

    Getrieben wird das Wachstum vom US-Markt für Wirbelsäulenoperationen, in dem Kuros seinen Marktanteil laut Prognose von aktuell rund 6 auf 14 Prozent bis 2031 ausbauen soll. Als zweites Standbein rückt das Geschäft mit Extremitäten und Trauma-Indikationen in den Fokus, ein Markt mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar Volumen.

    Zusätzlichen Schub soll die Kooperation mit dem Branchenriesen Medtronic bringen, über die Kuros Zugang zu weiteren Krankenhäusern und Chirurgen erhält. Die Zahl der angebundenen Kliniken hat sich in den vergangenen zwei Jahren bereits mehr als verdreifacht.

    Auch bei der Profitabilität erwartet UBS deutliche Fortschritte. Die bereinigte EBITDA-Marge soll von 13,4 Prozent im vergangenen Jahr auf etwa 21 Prozent im Jahr 2028 steigen, unterstützt durch Skaleneffekte und eine neue Produktionsstätte in den USA, die Zoll- und Logistikkosten senken soll. Bis 2030 rechnet UBS mit einem freien Cashflow von rund 70 Millionen Franken pro Jahr.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Kuros Biosciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,13 % und einem Kurs von 25,65EUR auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.


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