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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Rheinmetall-Rally nach starken Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorzeitige Quartalszahlen treiben Rheinmetallkurs an
    • Umsatz und operativer Gewinn steigen deutlich an
    • Aktie erklimmt Trendlinie und schafft Kursgewinn
    AKTIE IM FOKUS 2 - Rheinmetall-Rally nach starken Zahlen
    Foto: 472849734

    (neu: Kursverlauf, weitere Kommentare)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorzeitig veröffentlichte Quartalszahlen von Rheinmetall haben die Anleger am Mittwoch begeistert. Am Nachmittag stieg der Aktienkurs auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Zuletzt notierte das Papier 7,6 Prozent im Plus bei 1169 Euro. Rheinmetall waren damit der größte Gewinner im Dax .

    Die Düsseldorfer steigerten Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro. Anfang Juli hatte der Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis legte den aktuellen Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro zu und übertraf damit die mittlere Analystenschätzung deutlich.

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    "Der operative Gewinn von 562 Millionen Euro liegt um 20 Prozent über der Konsensschätzung", schrieb Chloe Lemarie von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen, die Marge liege mit 17,1 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 14,9 Prozent. "Alles in allem solide Nachrichten zum zweiten Quartal, die Margenstärke ragt positiv heraus", lautete das erste Fazit der Expertin.

    Die Eckdaten lägen über seinen Prognosen sowie über den Markterwartungen und dies deutlich, schrieb Adrien Rabier vom US-Analysehaus Bernstein Research. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung.

    Aus Anlegersicht interessant ist die charttechnische Lage der Aktien. Diese befanden sich seit einem Jahreshoch im Januar bei 1.966 Euro in einem stabilen Abwärtstrend. Die bei etwa 1.050 Euro verlaufende obere Trendlinie konnten die Papiere am Vortag schon hinter sich lassen. Mit den Gewinnen am Mittwoch setzten sich die Aktien weiter von dieser Linie nach oben ab. Seit Jahresanfang steht jedoch immer noch ein Verlust von mehr als einem Viertel zu Buche./edh/bek/ajx/jsl/he

    Rheinmetall

    +5,52 %
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    +1.265,49 %
    +1.676,78 %
    +49.584,94 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 1.151 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,24 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +12,93 %/+65,05 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Aufträgen, Produktion und Lieferketten (Wolfram, Seltene Erden) auf Rheinmetalls Fundamentaldaten und Bewertung; Debatten, ob Drohnen/Robotik langfristig Nachfrage nach klassischen Rüstungsgütern reduzieren oder Rheinmetall durch neue Nischen und Joint Ventures profitieren kann; außerdem werden Kursvolatilität und Trading-Chancen thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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