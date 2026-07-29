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    AKTIE IM FOKUS

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    Ströer auf höchstem Stand seit Mai - 'MM': Investoren-Einstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurssprung bei Ströer nach Medienbericht über Einstieg
    • Papiere auf höchsten Stand seit Mitte Mai notiert
    • I Squared und InfraVia planen Kontrolle des Vermarkters
    AKTIE IM FOKUS - Ströer auf höchstem Stand seit Mai - 'MM': Investoren-Einstieg
    Foto: Oliver Berg - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf einen Medienbericht über einen möglichen Einstieg von Finanzinvestoren bei dem Spezialisten für Außenwerbung reagiert. Die Papiere stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte Mai und notierten zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 39,76 Euro.

    Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichtet, wollen I Squared Capital und InfraVia Capital Partners die Kontrolle über den Digitalvermarkter übernehmen. Die beiden Finanzinvestoren sollen sich bereits mit den Großaktionären Udo Müller und Dirk Ströer grundsätzlich auf einen Einstieg verständigt haben. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liege bislang nicht vor./edh/he

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    ISIN:DE0007493991WKN:749399
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,49 % und einem Kurs von 39,70 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +12,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -11,62 %/+36,36 % bedeutet.





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