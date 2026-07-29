Ströer auf höchstem Stand seit Mai - 'MM': Investoren-Einstieg

@Der Tscheche, danke für die Blumen. Ja ich bin mittlerweile sehr von dem Geschäftsansatz überzeugt und seid Februar 2026 extrem bullisch eingestellt. Meine persönliche Einschätzung, Ströer hat das Rückkaufprogramm aufgelegt um den Aktienkurs nicht unter 33-34 fallen zu lassen, weil die Aktienpakete von den Gründern sicherlich als Sicherheiten hinterlegt sind und tiefere Kurse weitere Sicherheiten erfordert hätten. Seit dem Übernahmegerücht, was es auch bleiben wird, durfte es kein Aktienrückkaufprogramm geben und musste formal gestoppt werden. Am Ende umfasst das Volumen des Aktienrückkaufprogramms genau die 50 cent je Aktie, die es 2026 weniger gibt als 2025 mit den 2,35€. Sprich für den Langzeitanleger erhöht dieses Aktienrückkaufprogramm den zukünftigen Gewinn je einzelner Aktie. Auch diese 1,85€ ist für mich der Wert, den die Stiftungskonstellation braucht um ihre laufenden Kosten und Rücklagen für den fiktiven Erbfall zu decken. Da Müller die Stiftung 2021 gegründet hat, wird dieser simulierte Erbfall vom Finanzamt 2051 durchgeführt und die Stiftung muss zu diesem Zeitpunkt die Erbschaftsteuer bezahlen.

Ja, knapp die Hälfte des Programms ist ausgegeben, wenn nicht jetzt sogar schon mehr. Genau, nur Müller kennt den wahren Stand. Aber es ist dir sicherlich nicht entgangen, dass dies Programm wenige Tage vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen endet. sprich an diesen Zahlen sind die Einnahmen gerade durch die Fussball-WM voll inkludiert! Spätestens zu diesem Zeitpunkt kann auch der Letzte Schwarz auf Weiß den Erfolg der Transformation erkennen.

Für mich völlig verständlich, das Müller dieses Konstrukt gewählt hat um diese Firma nie so leicht herzugeben, besonders durch die Erben, sondern immer im Familenbesitz zu belassen. im Gegenteil, wenn man sein Lebensalter und den Weg der Transformation vergleicht, wird klar, das beides sehr konform läuft. Er ist 63 und in spätestens 2 Jahren (Rentenalter mit 65😉)sollten wir nur noch DOOH haben und ein explodierendes EPS ohne Plakatierer,. Dazu trägt durchaus auch das interne Schulungsprogramm von Ströer bei, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem sie ihre Kleber in IT-Wartungstechniker umschulen.

Ich halte Ströer für eins der Unternehmen, wo wir sehr schnell den Nutzen von KI sehen und in Cash spüren werden. Müller wird niemals sein Vermächtnis verkaufen, es ist sein Lebenswerk.

Meine Einschätzung, wir werden ja sehen.