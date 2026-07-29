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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.07.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,89 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,99 %
    Platz 2
    Performance 1M: -29,57 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,99 %.

    BASF
    Tagesperformance: +4,13 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,51 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,13 %.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 4
    Performance 1M: +9,75 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,67 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,63 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment gemischt. Die 14-Tage-Entwicklung zeigt überwiegend sideways um 70–72 EUR (Beitrag 1). Positiv: Porsche-Zukunftspaket, Kostenreduzierungen; Deutsche Bank hält Buy. Negativ: Audi-Gewinnwarnung, China-Verkaufsprobleme, Personalabbau. Insgesamt vorsichtig bis leicht bearish; Turnaround-Spekulationen werden verhalten diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 7
    Performance 1M: +19,48 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Gewinnmitnahmen nach der Rally treffen auf fundamentale Bewertungsvorteile gegenüber KI-Aktien; SAP wird als solide und günstig eingestuft. Technische Hinweise: GAP um ca. 141; Kaufniveaus um 139. Diskussionen über Kursziele 140–125. Kurzfristig volatil; 14-Tage-Performance wird in den Beiträgen nicht eindeutig beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Continental
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,01 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,25 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Gewinnmitnahmen nach der Rally treffen auf fundamentale Bewertungsvorteile gegenüber KI-Aktien; SAP wird als solide und günstig eingestuft. Technische Hinweise: GAP um ca. 141; Kaufniveaus um 139. Diskussionen über Kursziele 140–125. Kurzfristig volatil; 14-Tage-Performance wird in den Beiträgen nicht eindeutig beziffert.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 10
    Performance 1M: -12,87 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum zeigt ein vorsichtiges Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: Mehrere Beiträge berichten von Kursverlusten und Abwartehaltung, wenige erwarten eine Erholung. Technisch wird die mögliche SKS-Formation und der Test der 200-Tage-Linie thematisiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird überwiegend als negativ wahrgenommen; eine konkrete Prozentzahl wurde nicht genannt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 25,00% PUT: 75,00%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -50,00 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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