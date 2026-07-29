ROUNDUP
Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie legt zu
- Visa Umsatz im dritten Quartal 14 Prozent höher
- Bereinigter Nettogewinn stieg acht Prozent auf 6,3 Mrd
- Visa streicht rund 7 Prozent der Stellen etwa 2.600
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im dritten Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Der Erlös sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar (10,2 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn legte zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zu. Bei beiden Kennzahlen hatten Analysten mit weniger gerechnet. Die Visa-Aktie gewann am Mittwoch im frühen US-Handel ein Prozent.
Das Ausgabeverhalten von Konsumenten und Konzernen bleibe widerstandsfähig, wurde Unternehmenschef Ryan McInerney in der Mitteilung zu den Zahlen zitiert. Für Abfindungen legte Visa gut eine halbe Milliarde Dollar zur Seite. Bloomberg zufolge streicht das im US-Standardwerteindex Dow Jones notierte Unternehmen etwa sieben Prozent der Arbeitsplätze. Das entspricht circa 2.600 Stellen, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine interne Mitteilung des Firmenchefs berichtete./he/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 51.959 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 540,48 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 420,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +22,49 %/+37,80 % bedeutet.
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