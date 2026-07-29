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    ROUNDUP

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    Ford profitiert von SUV-Nachfrage in den USA - Aktienkurs springt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnprognose auf 10–11 Milliarden Dollar angehoben
    • Umsatz minus 4 Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar
    • E-Auto-Geschäft schrumpft, schwarze Null, Aktie +5
    ROUNDUP - Ford profitiert von SUV-Nachfrage in den USA - Aktienkurs springt an
    Foto: Gerry Broome - dpa

    DEARBORN (dpa-AFX) - Ford hat dank starker Verkäufe lukrativer SUV-Modelle im Heimatmarkt USA seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 10 und 11 Milliarden Dollar statt zuvor 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar. Zugleich sank zuletzt mit dem Schrumpfen des Elektroauto-Geschäfts auch der Verlust in dem einst forcierten Bereich, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

    Insgesamt sank der Ford-Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar. Ein zentrales Problem war, dass der Konzern nach dem Brand bei einem Aluminium-Lieferanten weniger Fahrzeuge seiner populären Pickups der F-Modellfamilie anbieten konnte. Ford federte das aber mit höheren Verkäufen von Bronco- und Explorer-SUV in teuren Ausstattungen ab. Unter dem Strich kam Ford auf eine schwarze Null nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

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    Anleger zeigten sich hoch erfreut. Die Ford-Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um fünf Prozent zu./so/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 13,78 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um +14,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 54,28 Mrd..





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