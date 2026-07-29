Procter & Gamble mit vorsichtigem Ausblick - Steigende Kosten belasten

Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte stagnieren oder bis drei Prozent höher bei 6,89 bis 7,11 Dollar liegen. In der Mitte der Spanne würde dies 7,00 Dollar entsprechen, was auch den Erwartungen von Analysten entspricht. Im frühen US-Handel gab die Aktie zuletzt um drei Prozent nach.

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble zeigt sich für das Geschäftsjahr 2026/27 vorsichtig. Steigende Kosten und ein anhaltend schwieriges Konsumumfeld belasten den Konzern. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von einem bis drei Prozent. Analysten hatten hier einen Wert mehr am oberen Ende der Spanne erwartet.

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Zudem bestätigte der Konzern am Mittwoch seine Prognose, wonach höhere Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport das Ergebnis nach Steuern im laufenden Jahr mit einer Milliarde US-Dollar belasten dürften. Zwar hat der Konzern im vergangenen Jahr Sparmaßnahmen ergriffen, jedoch verschärfte der Nahostkonflikt mit steigenden Ölpreisen den Kostendruck.

Im vergangenen Geschäftsjahr (bis Ende Juni) stiegen die Erlöse um drei Prozent auf 87 Milliarden US-Dollar (rund 76,5 Milliarden Euro). Aus eigener Kraft, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei einem Prozent. Dabei profitierte der Konzern von Preiserhöhungen. Im vierten Quartal erhöhte sich der Umsatz um zwei Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar, organisch blieb er unverändert. Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet.

Unter dem Strich verbuchte Procter & Gamble für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn in etwa auf Vorjahresniveau von rund 16 Milliarden Dollar/err/nas/mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 127,2 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %. Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 297,46 Mrd..



