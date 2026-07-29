Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,87 %
Performance 1M: -16,55 %
Tagesperformance: -5,86 %
Performance 1M: -29,97 %
Tagesperformance: -5,69 %
Performance 1M: -28,26 %
Tagesperformance: +5,34 %
Performance 1M: -5,64 %
Tagesperformance: +5,11 %
Performance 1M: +39,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,66 %
Performance 1M: +4,10 %
Tagesperformance: +3,87 %
Performance 1M: +9,75 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: +19,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: -15,36 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +10,42 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -39,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: -11,43 %