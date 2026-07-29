Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu TeamViewer: Kurzfristig eher seitwärts/Konsolidierung, einige beobachten bullische Signale (Cross) und mögliche Bodenbildung. Bewertungsargumente: KGV ca. 7–9, PEG unter 1, FCF stark; Verschuldung moderat. Langfristig Hoffnung auf Wachstumswende durch Enterprise/KI; Short-Positionen vorhanden. Erwartete Spannen: ca. 10–11 € Untergrenze, 20–30 € bei Wachstum.