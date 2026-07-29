ROUNDUP/Aktien New York
US-Börsen vor Fed und Tech-Zahlen unter Druck
- Anleger verkaufen breit vor Fed-Entscheid
- Ölpreise steigen nach iranischen Angriffen
- Techwerte fallen, Quartalszahlen im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed drehen die Anleger am Mittwoch dem Aktienmarkt auch in der Breite den Rücken zu. Bei den zuletzt favorisierten Standardwerten wurden erst einmal Gewinne mitgenommen. Während die Ölpreise wieder deutlich anziehen, quittierte der seinem Rekord nahe Dow Jones Industrial eine Strecke von fünf Gewinntagen mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 51.987 Punkte.
Im Technologiebereich kommt der Nasdaq 100 nicht wieder auf die Beine. Nach fünf schwachen Handelstagen könnte ein sechster hinzukommen, denn nach zunächst noch wenig bewegtem Start lag der technologielastige Leitindex zuletzt mit 1,1 Prozent im Minus bei 27.450 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,7 Prozent auf 7.375 Punkte nach.
Anleger bleiben vorsichtig, denn im Tagesverlauf werden wichtige Nachrichten erwartet. Zuerst gibt die US-Notenbank ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt, wobei erneut keine Änderung erwartet wird und deshalb der Fokus auf den Begleitaussagen des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh liegen dürfte. Nach Börsenschluss folgen dann Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta .
Die Ölpreise zogen wieder stark an, weil neue iranischer Attacken die jüngste Hoffnung auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch zunichtemachen. US-Präsident Donald Trump kündigte Vergeltung an. Dies trieb zwar die Kurse der großen US-Ölkonzerne wie Chevron und ExxonMobil an, wie Anstiege um bis zu 3,4 Prozent zeigten. Papiere von Fluggesellschaften litten hingegen darunter.
Im Standardwerte-Bereich wurden einige Aktien wieder von Zahlenvorlagen bewegt. Papiere des Kreditkartenanbieters Visa entwickelten sich mit einem Anstieg um 0,9 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Das Unternehmen habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang von JPMorgan.
Ein klarer Dow-Verlierer waren die Titel von Procter & Gamble , die wegen enttäuschender Zahlen und einem verhaltenen Ausblick zweieinhalb Prozent einbüßten. Noch etwas mehr gaben die Anteile von Boeing und Sherwin Williams nach, die am Vortag noch eine Rally hingelegt hatten.
Als Schlusslicht im Dow ging die jüngste Talfahrt bei Caterpillar um 4,6 Prozent weiter. Die Titel des Baumaschinenherstellers erreichten ihr niedrigstes Niveau seit April, nachdem das Analysehaus Baird die Einschätzung auf "Neutral" senkte - mit dem Argument, dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte.
Im Nebenwertebereich kam der Autovermieter Avis Budget mit einem Abschlag von 13 Prozent wegen eines enttäuschenden Quartalsberichts unter die Räder. Aktien von Ford setzten dagegen ihren Höhenflug um 6,4 Prozent fort. Der Autobauer hob zur Zahlenvorlage seine Jahresgewinnprognose an. Ein noch stärkeres Plus von elf Prozent verzeichnete GE Healthcare . Der Gesundheitstechnik-Hersteller übertraf die Erwartungen.
Im Chipsektor fassten sich die Anleger weiter kein Herz, nachdem die Branche zuletzt kräftig Federn lassen musste. Zur Schwäche trugen am Mittwoch NXP Semiconductor und der Chipausrüster KLA nach Zahlen und Abschlägen von bis zu acht Prozent bei. Immerhin überzeugte aber der Speicherhersteller Seagate , dessen Kurs sich um drei Prozent erholte./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 185,4 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +38,33 %/+84,44 % bedeutet.
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Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
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Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
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Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
Share Performance
Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…
Wieder ein Divi Aktienwert mit positiven Hintergrund :
2026-07-23 Berenberg: Talanx 'klar auf Kurs', die Ziele für GJ26 zu übertreffen; Kursziel und Schätzungen angehoben
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/berenberg-talanx-klar-auf-kurs-die-ziele-fuer-gj26-zu-uebertreffen-kursziel-und-schaetzungen-angeh-ce7f51dedb8bf021
(MT Newswires) -- Berenberg erklärte, Talanx (TLX.F) sei 'klar auf Kurs', seine Nettogewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 zu übertreffen. Die Research-Gesellschaft ho
'Wir glauben, dass die Kombination aus einem starken ausgewiesenen Quartals-Nettogewinn und dem Aufbau von Pufferbeständen bei Schäden und Rückstellungen bedeutet, dass Talanx seine Nettogewinn-Guidance für GJ 2026e von rund 2,7 Mrd. EUR voraussichtlich komfortabel übertreffen wird', hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
Nachdem Talanx für das 1. Quartal einen Nettogewinn von 774 Mio. EUR gemeldet hatte, erwartet Berenberg für das 2. Quartal einen Nettogewinn von 790 Mio. EUR. Hochgerechnet entspräche das 3,1 Mrd. EUR, da der Nettogewinn im 1. Halbjahr voraussichtlich 1,56 Mrd. EUR erreichen dürfte. Das Versicherungsunternehmen will seine Zwischenzahlen am 14. August veröffentlichen.
Die Analysten sehen zudem einen 'stabilisierenden' EUR/USD-Wechselkurs als Unterstützung für das Umsatzwachstum. Berenberg ergänzte, dass der Preisrückgang in den Komposit-Sparten sowie in der Nichtleben-Rückversicherung bei der zu 50,2% gehaltenen deutschen Rückversicherungstochter Hannover Re (HNR1.F) voraussichtlich durch niedrige Schadenskosten kompensiert werde. Das ermögliche Talanx, seine 'ohnehin sehr starken' Puffer weiter auszubauen.
Vor diesem Hintergrund erhöhte Berenberg das Kursziel für die mit 'Kaufen' eingestufte Aktie auf 160 EUR von 143 EUR und hob die Prognosen für Nettogewinn sowie bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) für 2026 und 2027 an.