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    ROUNDUP/Aktien New York

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    US-Börsen vor Fed und Tech-Zahlen unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger verkaufen breit vor Fed-Entscheid
    • Ölpreise steigen nach iranischen Angriffen
    • Techwerte fallen, Quartalszahlen im Fokus
    ROUNDUP/Aktien New York - US-Börsen vor Fed und Tech-Zahlen unter Druck
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed drehen die Anleger am Mittwoch dem Aktienmarkt auch in der Breite den Rücken zu. Bei den zuletzt favorisierten Standardwerten wurden erst einmal Gewinne mitgenommen. Während die Ölpreise wieder deutlich anziehen, quittierte der seinem Rekord nahe Dow Jones Industrial eine Strecke von fünf Gewinntagen mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 51.987 Punkte.

    Im Technologiebereich kommt der Nasdaq 100 nicht wieder auf die Beine. Nach fünf schwachen Handelstagen könnte ein sechster hinzukommen, denn nach zunächst noch wenig bewegtem Start lag der technologielastige Leitindex zuletzt mit 1,1 Prozent im Minus bei 27.450 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,7 Prozent auf 7.375 Punkte nach.

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    Anleger bleiben vorsichtig, denn im Tagesverlauf werden wichtige Nachrichten erwartet. Zuerst gibt die US-Notenbank ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt, wobei erneut keine Änderung erwartet wird und deshalb der Fokus auf den Begleitaussagen des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh liegen dürfte. Nach Börsenschluss folgen dann Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta .

    Die Ölpreise zogen wieder stark an, weil neue iranischer Attacken die jüngste Hoffnung auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch zunichtemachen. US-Präsident Donald Trump kündigte Vergeltung an. Dies trieb zwar die Kurse der großen US-Ölkonzerne wie Chevron und ExxonMobil an, wie Anstiege um bis zu 3,4 Prozent zeigten. Papiere von Fluggesellschaften litten hingegen darunter.

    Im Standardwerte-Bereich wurden einige Aktien wieder von Zahlenvorlagen bewegt. Papiere des Kreditkartenanbieters Visa entwickelten sich mit einem Anstieg um 0,9 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Das Unternehmen habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang von JPMorgan.

    Ein klarer Dow-Verlierer waren die Titel von Procter & Gamble , die wegen enttäuschender Zahlen und einem verhaltenen Ausblick zweieinhalb Prozent einbüßten. Noch etwas mehr gaben die Anteile von Boeing und Sherwin Williams nach, die am Vortag noch eine Rally hingelegt hatten.

    Als Schlusslicht im Dow ging die jüngste Talfahrt bei Caterpillar um 4,6 Prozent weiter. Die Titel des Baumaschinenherstellers erreichten ihr niedrigstes Niveau seit April, nachdem das Analysehaus Baird die Einschätzung auf "Neutral" senkte - mit dem Argument, dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte.

    Im Nebenwertebereich kam der Autovermieter Avis Budget mit einem Abschlag von 13 Prozent wegen eines enttäuschenden Quartalsberichts unter die Räder. Aktien von Ford setzten dagegen ihren Höhenflug um 6,4 Prozent fort. Der Autobauer hob zur Zahlenvorlage seine Jahresgewinnprognose an. Ein noch stärkeres Plus von elf Prozent verzeichnete GE Healthcare . Der Gesundheitstechnik-Hersteller übertraf die Erwartungen.

    Im Chipsektor fassten sich die Anleger weiter kein Herz, nachdem die Branche zuletzt kräftig Federn lassen musste. Zur Schwäche trugen am Mittwoch NXP Semiconductor und der Chipausrüster KLA nach Zahlen und Abschlägen von bis zu acht Prozent bei. Immerhin überzeugte aber der Speicherhersteller Seagate , dessen Kurs sich um drei Prozent erholte./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 185,4 auf Tradegate (29. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +38,33 %/+84,44 % bedeutet.





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