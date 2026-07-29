Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Das aktuelle Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Rheinmetall ist überwiegend optimistisch bis vorsichtig volatil. Fundamente: Q2-Umsatz ca. 3,3 Mrd EUR (+69% YoY), EBIT ca. 562 Mio EUR, Margin >17%, Auftragsbestand >80 Mrd EUR. Analysten: Jefferies bleibt Buy (Ziel 1300 EUR). Einige Beiträge melden Volatilität und Gewinnmitnahmen. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.