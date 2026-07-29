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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,71 %.

    ENI
    Tagesperformance: +7,00 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,09 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,00 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +6,03 %
    Platz 3
    Performance 1M: +24,70 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Rheinmetall ist überwiegend optimistisch bis vorsichtig volatil. Fundamente: Q2-Umsatz ca. 3,3 Mrd EUR (+69% YoY), EBIT ca. 562 Mio EUR, Margin >17%, Auftragsbestand >80 Mrd EUR. Analysten: Jefferies bleibt Buy (Ziel 1300 EUR). Einige Beiträge melden Volatilität und Gewinnmitnahmen. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,82 %
    Platz 4
    Performance 1M: -30,22 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zu Infineon. Kurzfristig als Unterstützung um ca. 50€ gesehen; Rücksetzer auf 27–37€ werden diskutiert. Langfristig hohe Ambitionen (dreistellige Kurse in 18 Monaten) treffen auf Skepsis zum ROI von KI. Fundamentale/technische Perspektiven bleiben im Fokus. 14-Tage-Verlauf: unbekannt.

    BASF
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,54 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes BASF-Sentiment. Fundamentale Signale positiv: Verkauf der Lacke-Sparte, EBITDA-Prognose 2026 auf 6,9–7,7 Mrd €, neues Aktienrückkaufprogramm bis 1 Mrd €. Technisch/Trading: Einstieg um ca. 50 €, Widerstände um 54 €, teils Put-/Long-Ideen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. 0 % verändert.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,93 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    DANONE
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,45 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    TotalEnergies
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,52 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,63 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment gemischt. Die 14-Tage-Entwicklung zeigt überwiegend sideways um 70–72 EUR (Beitrag 1). Positiv: Porsche-Zukunftspaket, Kostenreduzierungen; Deutsche Bank hält Buy. Negativ: Audi-Gewinnwarnung, China-Verkaufsprobleme, Personalabbau. Insgesamt vorsichtig bis leicht bearish; Turnaround-Spekulationen werden verhalten diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 10
    Performance 1M: +19,48 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Gewinnmitnahmen nach der Rally treffen auf fundamentale Bewertungsvorteile gegenüber KI-Aktien; SAP wird als solide und günstig eingestuft. Technische Hinweise: GAP um ca. 141; Kaufniveaus um 139. Diskussionen über Kursziele 140–125. Kurzfristig volatil; 14-Tage-Performance wird in den Beiträgen nicht eindeutig beziffert.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 11
    Performance 1M: +3,13 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,47 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Inditex
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,09 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 14
    Performance 1M: -15,68 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das Anleger-Sentiment zu ASML im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Nach den Juli-Bilanzen wächst Vorsicht, neue Meldungen drücken den Kurs; charttechnisch ist der Bereich eng, die letzten 14 Tage waren volatil und kursbelastet. Gewinnmitnahmen und Timing-Fragen. Gegenläufige Signale: Morgan Stanley sieht ASML weiter als Overweight (Ziel 1.930 EUR) mit starken Fundamentaldaten (DRAM/Logik-Nachfrage, Margin-Potenzial). China-Meldungen belasten.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 15
    Performance 1M: -12,87 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum zeigt ein vorsichtiges Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: Mehrere Beiträge berichten von Kursverlusten und Abwartehaltung, wenige erwarten eine Erholung. Technisch wird die mögliche SKS-Formation und der Test der 200-Tage-Linie thematisiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird überwiegend als negativ wahrgenommen; eine konkrete Prozentzahl wurde nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 16
    Performance 1M: +7,51 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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