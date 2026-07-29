Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,00 %
Performance 1M: +17,09 %
Tagesperformance: +6,03 %
Performance 1M: +24,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,82 %
Performance 1M: -30,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: +7,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,87 %
Performance 1M: +0,93 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: +0,45 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: +8,52 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -1,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: +19,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +3,13 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: +8,47 %
Tagesperformance: -2,23 %
Performance 1M: +2,09 %
Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: -15,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: -12,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: +7,51 %