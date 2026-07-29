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    PR Newswire weitet den AEO & GEO Brand Report auf Europa, den Nahen Osten, Indien und Afrika aus

    PR Newswire weitet den AEO & GEO Brand Report auf Europa, den Nahen Osten, Indien und Afrika aus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    KI-Sichtbarkeitsdaten auf Markenebene versetzen PR-, Marketing- und Investor-Relations-Teams in die Lage, ihre Markenpräsenz in der gesamten generativen Suchlandschaft über eine einzige durchgängige Plattform zur Reichweitensteigerung aktiv zu steuern.

    LONDON, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- KI-gestützte Suchmaschinen und generative Antwortmaschinen verändern rasant, wie Zielgruppen Marken entdecken und bewerten. Infolgedessen suchen Kommunikationsfachleute zunehmend nach datengestützten Erkenntnissen über die Präsenz ihres Unternehmens in diesem sich wandelnden Umfeld. Um Kommunikationsfachleuten weltweit zu helfen, über traditionelle SEO-Kennzahlen hinauszugehen und die KI-Sichtbarkeit ihrer Marke auf die nächste Stufe zu heben, macht PR Newswire seinen AEO & GEO Brand Report für Kunden in Europa, dem Nahen Osten, Indien und Afrika verfügbar.

    Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/pr_newswire/9405751-en-gb-pr-newswire-expands-aeo-geo-brand-report-to-emeia 

    Der in die PR Newswire Amplify integrierte Bericht liefert messbare Einblicke dazu, wie KI-Modelle Marken nennen und positionieren, und unterstützt Kunden dabei, ihren KI-Fußabdruck nicht nur zu verstehen, sondern ihn über das weltweit vertrauenswürdigste Verbreitungsnetzwerk aktiv zu gestalten.

    Strategische Erkenntnisse aus der KI-Suche für Kommunikationsfachleute

    Der neue Bericht wird von Trajaan, einem Unternehmen von Cision, unterstützt und erfasst drei unterschiedliche Datenkategorien, um einen Überblick über die KI-Sichtbarkeit auf Markenebene zu bieten:

    • Erwähnungen: Messen Sie die Präsenz Ihrer Marke in KI-generierten Antworten anhand einer Aufschlüsselung nach Share of Voice, Gesamtzahl der Erwähnungen, Ranking-Position und Trendverfolgung im Zeitverlauf.
    • Quellen: Ermitteln Sie die Webseiten und Domains, auf die in KI-Antworten zu Ihrer Marke verwiesen wird, um besser zu verstehen, welche Quellen die Darstellung beeinflussen.
    • Antworten: Sehen Sie sich echte Antworten an, die genau zeigen, wie große Sprachmodelle (LLMs) Fragen zu Ihrem Unternehmen beantworten.

    „Wir freuen uns sehr, diese KI-gestützten Suchdaten zur Markensichtbarkeit nun noch mehr Kunden weltweit zur Verfügung stellen zu können", sagte Matt Brown, Präsident von PR Newswire. „In einem Umfeld, in dem KI-Modelle Informationen aus unzähligen Quellen zusammenführen, bleibt die Pressemitteilung eine maßgebliche Grundlage für jede Kampagne. Durch die Ausweitung der Verfügbarkeit des AEO & GEO Brand Reports bieten wir globalen Marken, die in mehreren Regionen tätig sind, einen einzigartigen Vorteil über den gesamten Prozess hinweg: die Möglichkeit, zu erkennen, wie Sie in diesen Märkten von KI wahrgenommen werden, sowie bewährte Multichannel-Tools, mit denen Sie diese Position aktiv stärken können."

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