Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 29.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 1
Performance 1M: -39,19 %
Performance 1M: -39,19 %
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu AT&S ist gemischt. Befürworter verweisen auf sehr hohe Kursziele (600 € von Aletheia Capital; Hinweis auf Berenberg-Mai 2026), Gegner sprechen von Überbewertung und spekulativem Einstieg um ca. 60 €. Analysen scheinen uneinig. Die Beiträge liefern wenig neue Fundamentaldaten; eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.
Palfinger
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 2
Performance 1M: -9,40 %
Performance 1M: -9,40 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 3
Performance 1M: -15,13 %
Performance 1M: -15,13 %
OMV
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 4
Performance 1M: +14,71 %
Performance 1M: +14,71 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
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