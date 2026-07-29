Aktien mit extremer Performance im ATX am 29.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)

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WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu AT&S ist gemischt. Befürworter verweisen auf sehr hohe Kursziele (600 € von Aletheia Capital; Hinweis auf Berenberg-Mai 2026), Gegner sprechen von Überbewertung und spekulativem Einstieg um ca. 60 €. Analysen scheinen uneinig. Die Beiträge liefern wenig neue Fundamentaldaten; eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.