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    Besonders beachtet!

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    Garmin Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Garmin Aktie bisher um +16,00 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Garmin Aktie.

    Besonders beachtet! - Garmin Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.07.2026

    Garmin ist ein Spezialist für GPS- und Navigationslösungen in den Segmenten Automotive, Aviation, Marine, Outdoor und Fitness. Hauptprodukte: Wearables, Sportuhren, Navigationsgeräte, Avioniksysteme. Starke Position im Premium-Sport- und Luftfahrtbereich. Wichtige Konkurrenten: Apple, Samsung, Polar, Suunto, TomTom. USP: hohe GPS-Genauigkeit, robuste Hardware, lange Akkulaufzeit, tiefe Vertikalexpertise in Nischen (Aviation/Marine).

    Garmin Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.07.2026

    Die Garmin Aktie konnte bisher um +16,00 % auf 258,10 zulegen. Das sind +35,60  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Garmin Aktie. Nach einem Plus von +4,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 258,10. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Garmin Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +21,82 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Garmin auf +51,77 %.

    Während Garmin heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,85 %. Damit gehört Garmin heute zu den auffälligeren Werten.

    Garmin Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,87 %
    1 Monat +28,21 %
    3 Monate +21,82 %
    1 Jahr +28,33 %
    Stand: 29.07.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Garmin Aktie

    Es gibt 195 Mio. Garmin Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,25 Mrd.EUR € wert.

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Mittwoch, den 29.07.2026


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,17 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,06 %.

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    Ob die Garmin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Garmin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Garmin

    +17,62 %
    +26,13 %
    +28,48 %
    +22,08 %
    +28,60 %
    +176,16 %
    +95,78 %
    +440,63 %
    +1.023,18 %
    ISIN:CH0114405324WKN:A1C06B
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