UBS stuft UPS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 123 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen zeigten, dass der US-Logistikkonzern seinen Plan erfolgreich umsetze, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu gehöre auch die Kapazitätsreduzierung im Inlands-Paketnetzwerk in Reaktion auf das gesunkene Versandvolumen mit Amazon./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 92,18EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Thomas Wadewitz

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 123

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 124,00 $ , was eine Steigerung von +18,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer