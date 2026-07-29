Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.010,87USD pro Feinunze und notiert damit -0,44 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,01USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,20 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,76USD und verzeichnet ein Plus von +7,27 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,84USD und verzeichnet ein Plus von +7,24 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.244,50 USD -2,32 % Platin 1.584,50 USD -2,04 % Kupfer London Rolling 13.568,93 USD -0,32 % Aluminium 3.168,45 PKT +1,16 % Erdgas 2,725 USD +1,23 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +7,27 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.07.26, 17:29 Uhr.