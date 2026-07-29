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    AKTIE IM FOKUS

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    Caterpillar weiter auf Talfahrt mit KI-Aktien - Analyst kritisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Baird-Abstufung löst weitere Kursverluste aus
    • Aktien sackten nochmals über sechs Prozent ab
    • Baird warnt vor schwächerem Rechenzentrumsbau
    AKTIE IM FOKUS - Caterpillar weiter auf Talfahrt mit KI-Aktien - Analyst kritisch
    Foto: Caterpillar Inc

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Analystenabstufung sorgt am Mittwoch für eine Fortsetzung der Talfahrt bei Caterpillar . Die Aktien sackten nochmals um mehr als sechs Prozent ab, nachdem das Analysehaus Baird die Einschätzung gesenkt hatte. Sie waren damit das Schlusslicht im Dow Jones Industrial . Nach einem düsteren Juli-Verlauf erreichte der Kurs das niedrigste Niveau seit April. Seit dem Rekordhoch von Ende Juni haben die Aktien nun schon mehr als ein Viertel verloren.

    Analyst Mircea Dobre von Baird argumentierte mit Blick auf die neue Einschätzung "Neutral", dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte. Befürchtungen, dass die Bewertungen im KI-Bereich übertrieben wurden und die ausufernden Investitionen sich am Ende vielleicht nicht rechnen, hatten zuletzt bei KI-Profiteuren schon tiefe Spuren hinterlassen. Dazu zählt auch Caterpillar mit seinem Stromaggregate-Geschäft.

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    Der Analyst verwies dabei auch auf politische und regulatorische Risiken, da er einen Trend zu größer werdenden Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren auf Landes- und Kommunalebene beobachtet. Dobre befürchtet, dass der Auftragsbestand von Caterpillar darunter leiden könnte, sollten die größten Rechenzentrenbetreiber unter diesen Umständen weniger investieren./tih/edh/he

    Caterpillar

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    ISIN:US1491231015WKN:850598
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Caterpillar Aktie

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,01 % und einem Kurs von 694,2 auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Caterpillar Aktie um -12,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 315,97 Mrd..





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