Caterpillar weiter auf Talfahrt mit KI-Aktien - Analyst kritisch

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Analystenabstufung sorgt am Mittwoch für eine Fortsetzung der Talfahrt bei Caterpillar . Die Aktien sackten nochmals um mehr als sechs Prozent ab, nachdem das Analysehaus Baird die Einschätzung gesenkt hatte. Sie waren damit das Schlusslicht im Dow Jones Industrial . Nach einem düsteren Juli-Verlauf erreichte der Kurs das niedrigste Niveau seit April. Seit dem Rekordhoch von Ende Juni haben die Aktien nun schon mehr als ein Viertel verloren.

Analyst Mircea Dobre von Baird argumentierte mit Blick auf die neue Einschätzung "Neutral", dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte. Befürchtungen, dass die Bewertungen im KI-Bereich übertrieben wurden und die ausufernden Investitionen sich am Ende vielleicht nicht rechnen, hatten zuletzt bei KI-Profiteuren schon tiefe Spuren hinterlassen. Dazu zählt auch Caterpillar mit seinem Stromaggregate-Geschäft.