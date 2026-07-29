Termine am 30. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Juli ^

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen

07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall) 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26

07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26

09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)

10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)

10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26

14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob die Vergabe von Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Sie will erreichen, dass die mehrmals im Jahr erscheinende Zeitschrift "FOCUS GESUNDHEIT", die einmal jährlich unter dem Titel "Ärzteliste" herausgebracht wird, keine Siegel wie "Top Mediziner" oder "Focus Empfehlung" mehr vergeben darf.

16:15 DEU: Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. °



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