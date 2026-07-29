DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller habe ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand biete gute Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 118EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

