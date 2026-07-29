Knorr-Bremse: Starkes Q2 und Growth Beyond treibt die Aktie an
Starkes zweites Quartal 2026: Rekordaufträge, steigende Profitabilität und ein klar geschärftes Portfolio ebnen den Weg für ambitioniertes Wachstum bis 2030.
Foto: Knorr-Bremse AG
- Q2 2026: Operative EBIT-Marge von 14,2% erreicht, BOOST-Ziel erfüllt.
- Auftragseingang Q2 2026: 2,2 Mrd. EUR; Rekord-Auftragsbestand von 7,9 Mrd. EUR.
- Umsatz Q2 2026: 2,1 Mrd. EUR; organisches Umsatzwachstum von 6,4% gegenüber Vorjahr.
- Ergebnis je Aktie steigt um über 24% auf 1,08 EUR; Free Cashflow wächst fast um 80% auf 262 Mio. EUR.
- Portfolio-/Strategie: Verkauf des HVAC-Geschäfts Merak an OpenGate Capital vereinbart; Abschluss voraussichtlich Ende 2026.
- Ausblick 2026 und Growth Beyond: Guidance angehoben auf Umsatz 8,1–8,3 Mrd. EUR, operative EBIT-Marge 14,0–14,5%, Free Cashflow 750–850 Mio. EUR; Growth Beyond veröffentlicht neue Mittelfristziele bis 2030 (Umsatz ca. 10 Mrd. EUR, EBIT ca. 16%, Cash Conversion Rate >90%, ROCE >25%).
Der nächste wichtige Termin, Q2/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 110,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,75 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 110,90EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.274,86PKT (-0,55 %).
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