UBS hebt Ziel für Visa auf 420 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 327,3 auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 543,64 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 419,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +22,12 %/+37,38 % bedeutet.