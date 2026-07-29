ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Visa auf 420 Dollar - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Visa auf 420 US-Dollar
- Visa hebt Ziele für Geschäftsjahr 2025/26 erneut an
- Analyst Chiodo schraubt EPS Prognosen 2025 bis 2028
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 327,3 auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 543,64 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 419,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +22,12 %/+37,38 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 420 US-Dollar
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