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    Airbus legt noch stärker zu als gedacht - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q2 stieg um 28% auf 20,5 Milliarden Euro
    • Bereinigtes Ebit stieg auf gut 2,4 Milliarden Euro
    • Ziel rund 870 Auslieferungen Rekord 2019 knacken
    Airbus legt noch stärker zu als gedacht - Jahresziele bestätigt
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im zweiten Quartal dank mehr ausgelieferter Jets überraschend kräftig zugelegt. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um mehr als die Hälfte auf gut 2,4 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Airbus mit knapp 1,7 Milliarden Euro sogar über doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Geschäftszahlen übertrafen durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

    Vorstandschef Guillaume Faury sieht den Konzern daher auf gutem Weg, in diesem Jahr Rekordzahlen zu erreichen. So will der Hersteller rund 870 neue Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben und damit seinen Spitzenwert aus dem Jahr 2019 übertreffen. Damals, im letzten Jahr vor der Corona-Krise, hatte Airbus 863 Maschinen ausgeliefert.

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    Der bereinigte operative Gewinn soll 2026 wie geplant rund 7,5 Milliarden Euro erreichen. Analysten gingen zuletzt sogar von noch etwas mehr aus. In den kommenden Jahren will Airbus das Ergebnis noch kräftiger nach oben treiben: Bis zum Jahr 2029 soll der bereinigte operative Gewinn auf 12 bis 13 Milliarden Euro klettern./stw/jha/he

    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 212 auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +6,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 167,96 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -2,84 %/+11,85 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Ölpreises auf Airbus (eine Sicht: Rückgang auf ~60$ könnte Kurs auf ~300€ treiben; Gegenmeinung: hohe Ölpreise fördern Bestellungen neuer, effizienter Jets). Diskutiert werden auch eine erwartete Ölschwemme, technische Muster (mögliches Doppeltop bei ~210€ mit Neckline ~190€) sowie fundamentale Ziele (bereinigtes EBIT 12–13 Mrd.€ bis 2029, 5 Mrd.€ Aktienrückkauf, anhaltende Produktionsengpässe).

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    dpa-AFX
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