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    Bitzero gibt 25-Mio.-USD-Privatplatzierung bekannt

    Bitzero gibt 25-Mio.-USD-Privatplatzierung bekannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BC – 29. Juli 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- („HPC“) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass er mit bestimmten institutionellen Investoren eine Wertpapierkaufvereinbarung über eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund 25 Mio. USD (das „Angebot“) unterzeichnet hat. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Rückzahlung bestimmter Verbindlichkeiten, für die laufende Weiterentwicklung seines Produkt- und Leistungsangebots, für mögliche zukünftige Übernahmen bzw. als Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

     

    Das Angebot erfolgt über eine Privatplatzierung von 5.828.342 Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein „Special Warrant“) zum Preis von 4,25 USD pro Special Warrant. Jeder Special Warrant wird automatisch, ohne zusätzliche Vergütung, ausgeübt und in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einen Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“) eingetauscht, sobald der jeweils frühere der folgenden Termine erreicht wurde: (i) der erste Geschäftstag, nachdem das Unternehmen einen Prospektnachtrag einreicht oder von den zuständigen Wertpapierregulierungsbehörden in Kanada eine Eingangsbestätigung für einen Endprospekt erhält, der die Ausgabe der nach Ausübung der Special Warrants auszugebenden Stammaktien und Warrants ermöglicht bzw. (ii) der Tag, der auf einen Zeitraum von vier Monaten und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots folgt. Jeder Warrant kann unmittelbar nach Ausgabe ausgeübt werden und berechtigt dessen Inhaber innerhalb von fünf Jahren nach dem Ausgabedatum der Special Warrants zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 5,00 USD pro Stammaktie.

     

    Clear Street LLC fungiert in Verbindung mit dem Angebot als exklusiver Platzierungsagent.

     

    In Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen zugestimmt, mit den Investoren eine Vereinbarung über Registrierungsrechte abzuschließen. Demnach verpflichtet sich das Unternehmen, bei der Kommission eine Registrierungserklärung einzureichen, die den Weiterverkauf der Stammaktien, die bei einer geplanten Ausübung der Special Warrants ausgegeben werden, sowie der Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, vorsieht.

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