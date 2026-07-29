DZ BANK stuft GERRESHEIMER AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 28,28EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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