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    Besonders beachtet!

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    GE Healthcare Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 29.07.2026

    Am 29.07.2026 ist die GE Healthcare Technologies Aktie, bisher, um +11,26 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GE Healthcare Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GE Healthcare Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 29.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

    Wie hat sich die GE Healthcare Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die GE Healthcare Technologies Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +11,26 % auf 62,58 zulegen. Das sind +6,34  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GE Healthcare Technologies Aktie. Nach einem Plus von +4,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 62,58, mit einem Plus von +11,26 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,88 % bei GE Healthcare Technologies.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von GE Healthcare Technologies -19,94 % verloren.

    Während GE Healthcare Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,60 %. Damit gehört GE Healthcare Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    GE Healthcare Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,73 %
    1 Monat +10,23 %
    3 Monate +8,88 %
    1 Jahr -16,37 %
    Stand: 29.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

    Es gibt 455 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,44 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Healthcare Technologies

    +11,15 %
    +17,95 %
    +10,90 %
    +9,01 %
    -15,21 %
    -19,05 %
    +12,67 %
    ISIN:US36266G1076WKN:A3D3G6
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