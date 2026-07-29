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    SPD in Berlin setzt für Wahl auf Sauberkeit und Mietendeckel

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD startet Wahlkampf mit Fokus auf Mieten
    • Sauberkeit und Unterstützung für Familien
    • SPD fordert Mietendeckel und Länderöffnungsklausel
    SPD in Berlin setzt für Wahl auf Sauberkeit und Mietendeckel
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit Themen wie bezahlbare Mieten, mehr Sauberkeit in der Stadt und mehr Unterstützung für Familien will die SPD in Berlin in die heiße Phase des Wahlkampfs für das Abgeordnetenhaus starten. SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach stellte zentrale Motive der Wahlkampagne vor. "Spielplatz ohne Spritze", "Grundschule ohne Handy" und "Baustellen sind zum Bauen da, nicht zum Stellen", lauten einige Slogans auf den Wahlplakaten, mit denen die SPD punkten will.

    "Mieten deckeln gegen Abzocke" ist ein weiteres Motto des SPD-Wahlkampfs. Für einen Mietendeckel auf Länderebene müsste der Bund den Weg frei machen. "Ich werde da nicht nachlassen", kündigte Krach an. "Wir werden weiter an der Länderöffnungsklausel arbeiten."

    Termin für die Wahl zum Berliner Landesparlament und zu den Bezirksverordnetenversammlungen ist der 20. September. Bei der vergangenen Wahl zum Abgeordnetenhaus 2023 landete die SPD mit 18,4 Prozent weit hinter der CDU und ganz knapp vor den Grünen auf Platz zwei. Obwohl rechnerisch eine Mehrheit für Rot-Grün-Rot möglich war, entschieden sich die Sozialdemokraten für eine Koalition mit dem Wahlsieger. Bei jüngsten Umfragen lag die SPD deutlich unter ihrem Ergebnis von 2023./ah/DP/he






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