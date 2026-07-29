Providence Equity Partners gibt eine weitere Investition in THE•TEAM bekannt, um den Erwerb der Anteile des Gründers zu unterstützen

NEW YORK, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Providence Equity Partners L.L.C. („Providence"), eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Mittelstandsbereich mit fundierter Branchenexpertise in den Bereichen Medien, Kommunikation und Bildung, sowie THE•TEAM (das „Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sport, Musik und Unterhaltung, gaben heute eine weitere Investition von Providence in das Unternehmen bekannt. Die Investition dient dazu, eine Transaktion zu ermöglichen und Kapital dafür bereitzustellen, durch die THE•TEAM die verbleibenden Anteile des Gründers Casey Wasserman an dem Unternehmen erwerben wird (die „Transaktion").

Die Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines hart umkämpften Verkaufsprozesses und spiegelt das anhaltende Vertrauen in das Unternehmen, sein Führungsteam und seine langfristigen Wachstumsaussichten wider

Die heutige Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Verkaufsprozesses, in dessen Rahmen mehrere Angebotsrunden von potenziellen Käufern und Investoren stattfanden. Im Rahmen dieses Prozesses festigte Providence seine Überzeugung hinsichtlich der Strategie, der Führung und der langfristigen Wachstumsaussichten von THE•TEAM weiter und beschloss, sein Engagement in dem Unternehmen zu verstärken.

Providence investierte erstmals im Jahr 2022 in THE•TEAM und arbeitet seitdem mit dem Managementteam zusammen, um ein bedeutendes organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben. Dieses Ergebnis unterstreicht das Verständnis von Providence für die differenzierte Marktposition des Unternehmens, seine Unternehmenskultur sowie die Stärke seiner Kundenbeziehungen.

Wasserman, der die damals nach ihm benannte Agentur im Jahr 2002 gründete und deren Entwicklung zu einem weltweit tätigen Marketing- und Talentagenturunternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg leitete, gab Anfang dieses Jahres seine Entscheidung zum Verkauf bekannt.

Michael Watts, der seit 2014 als Präsident tätig ist und im Februar die operative Leitung des Unternehmens übernommen hat, wird mit Abschluss der Transaktion zum Vorstandsvorsitzenden von THE•TEAM ernannt. Herr Watts ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2002 ein fester Bestandteil der Unternehmensführung und bringt fundierte Kenntnisse des Geschäfts und der Unternehmensstrategie in diese Position ein.