🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Providence Equity Partners gibt eine weitere Investition in THE•TEAM bekannt, um den Erwerb der Anteile des Gründers zu unterstützen

    Michael Watts wird zum Chief Executive Officer ernannt

    Die Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines hart umkämpften Verkaufsprozesses und spiegelt das anhaltende Vertrauen in das Unternehmen, sein Führungsteam und seine langfristigen Wachstumsaussichten wider

    NEW YORK, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Providence Equity Partners L.L.C. („Providence"), eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Mittelstandsbereich mit fundierter Branchenexpertise in den Bereichen Medien, Kommunikation und Bildung, sowie THE•TEAM (das „Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sport, Musik und Unterhaltung, gaben heute eine weitere Investition von Providence in das Unternehmen bekannt. Die Investition dient dazu, eine Transaktion zu ermöglichen und Kapital dafür bereitzustellen, durch die THE•TEAM die verbleibenden Anteile des Gründers Casey Wasserman an dem Unternehmen erwerben wird (die „Transaktion").

    Providence Equity Partners

    Die heutige Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Verkaufsprozesses, in dessen Rahmen mehrere Angebotsrunden von potenziellen Käufern und Investoren stattfanden. Im Rahmen dieses Prozesses festigte Providence seine Überzeugung hinsichtlich der Strategie, der Führung und der langfristigen Wachstumsaussichten von THE•TEAM weiter und beschloss, sein Engagement in dem Unternehmen zu verstärken.

    Providence investierte erstmals im Jahr 2022 in THE•TEAM und arbeitet seitdem mit dem Managementteam zusammen, um ein bedeutendes organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben. Dieses Ergebnis unterstreicht das Verständnis von Providence für die differenzierte Marktposition des Unternehmens, seine Unternehmenskultur sowie die Stärke seiner Kundenbeziehungen.

    Wasserman, der die damals nach ihm benannte Agentur im Jahr 2002 gründete und deren Entwicklung zu einem weltweit tätigen Marketing- und Talentagenturunternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg leitete, gab Anfang dieses Jahres seine Entscheidung zum Verkauf bekannt.

    Michael Watts, der seit 2014 als Präsident tätig ist und im Februar die operative Leitung des Unternehmens übernommen hat, wird mit Abschluss der Transaktion zum Vorstandsvorsitzenden von THE•TEAM ernannt. Herr Watts ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2002 ein fester Bestandteil der Unternehmensführung und bringt fundierte Kenntnisse des Geschäfts und der Unternehmensstrategie in diese Position ein.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Providence Equity Partners gibt eine weitere Investition in THE•TEAM bekannt, um den Erwerb der Anteile des Gründers zu unterstützen Michael Watts wird zum Chief Executive Officer ernanntDie Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines hart umkämpften Verkaufsprozesses und spiegelt das anhaltende Vertrauen in das Unternehmen, sein Führungsteam und seine langfristigen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     