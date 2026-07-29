🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihenkurse sanken wegen gestiegener Ölpreise
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,65
    • Ölpreise zogen wegen Nahostunsicherheit an
    US-Anleihen - Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,29 Prozent auf 108,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,65 Prozent.

    An den vergangenen Tagen hatte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg die Anleihekurse noch gestützt. Neue Angriffe im Nahen Osten überschatten die laufenden diplomatischen Bemühungen und trieben die Ölpreise erneut in die Höhe. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte US-Ziele in der Region angegriffen. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem Vergeltung für den jüngsten iranischen Angriff an.

    Die anhaltende Unsicherheit und die wieder gestiegenen Ölpreise stützen die Inflationserwartungen. Die anhaltend hohen Ölpreise dürften sich auch auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed auswirken. An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung, die um 20 Uhr MESZ erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins zunächst weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden.

    Wegen eines Anstiegs der Ölpreise im Juli war die Diskussion über eine mögliche US-Zinserhöhung zuletzt stärker in Fahrt gekommen. "Auch die zweite Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird spannend", sagte Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach dürfte die Diskussion um mögliche Zinserhöhungen fortgeführt werden./jsl/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    US-Anleihen Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,29 Prozent auf 108,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     