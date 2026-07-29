Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,29 Prozent auf 108,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,65 Prozent.

An den vergangenen Tagen hatte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg die Anleihekurse noch gestützt. Neue Angriffe im Nahen Osten überschatten die laufenden diplomatischen Bemühungen und trieben die Ölpreise erneut in die Höhe. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte US-Ziele in der Region angegriffen. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem Vergeltung für den jüngsten iranischen Angriff an.