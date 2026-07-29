Dieser Dividendenkönig bietet jetzt die Gelegenheit zum Kauf!

Die weltweiten Aktienmärkte befinden sich am Mittwoch angeführt von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten im freien Fall. Zwar hält die Rotation in Software- und defensive Basiswerte an, doch die Gewinne hier genügen nicht, den inzwischen crashartigen Ausverkauf bei Chip-Werten zu kompensieren. Gleichzeitig produziert die laufende Quartalssaison Verlierer auch in den Reihen sicherer Titel. Das erschwert Anlegerinnen und Anlegern die Auswahl.

Der KI-Crash spitzt sich zu: Investoren auf der Suche nach Sicherheit!

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

So verfehlte beispielsweise am Mittwoch mit Konsumgüterwert Procter & Gamble einer der zuverlässigsten und sichersten Dividendenzahler (69 Jahre Dividendenerhöhungen in Folge) mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal die Umsatzerwartungen der Analystinnen und Analysten, wofür die Aktie zunächst abgestraft wurde. Gleichzeitig könnte genau das die Chance zum Einstieg geschaffen haben, denn so übel war der Ergebnisbericht unter dem Strich gar nicht.

Dividendenkönig Procter & Gamble patzt beim Umsatz

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 1,5 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Prognosen um 180 Millionen US-Dollar verfehlt. Das nur geringe Wachstum ist ein Ausdruck der schwächeren Nachfrage nach Markenprodukten im Zusammenhang mit der Lebenshaltungskostenkrise insbesondere in den USA.

Mit einem Umsatzminus von 0,9 Prozent blieb die Kinder- und Familienpflegesparte das Sorgenkind des Unternehmens. Besser gelaufen ist es dagegen in der Kosmetiksparte, wo sich Procter & Gamble um 6,5 Prozent steigern konnte. Die übrigen Geschäftszweige hielten ihre Erlöse zumindest konstant.

Gewinne nach Margendruck im Rückwärtsgang

Auf der Ertragsseite legte der Konzern einen bereinigten Gewinn in Höhe von 1,43 US-Dollar pro Aktie vor, was die Prognosen um 2 Cent schlagen konnte. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutete das jedoch einen Rückschritt um 5 Cent, was ein Ausdruck des Margendrucks und sinkender Preissetzungsmacht ist.

Unter dem Strich verdiente Procter & Gamble einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 3,04 Milliarden US-Dollar, was um 16 Prozent unter dem Vorjahresergebnis von 3,62 Milliarden US-Dollar lag. Die Differenz geht fast vollständig auf höhere Produktkosten sowie höhere Ausgaben für allgemeine Betriebsaufwendungen zurück.

Wenig Wachstum, aber Milliarden für Anlegerinnen und Anleger

Für das kommende Geschäftsjahr stellte der Konzern seinen Investoren ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent in Aussicht. Daraus soll ein Gewinn in Höhe von 6,89 bis 7,11 US-Dollar je Aktie erzielt werden. Die Mittelpunktschätzung von 7,00 US-Dollar je Anteil lag damit geringfügig unter der Markterwartung von 7,05 US-Dollar pro Aktie.

Mit Blick auf die Kapitalverwendung kündigte das Management um CEO Shailesh Jejurikar Dividendenzahlungen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar sowie Aktienrückkäufe von bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Damit unterstrich er den anlegerfreundlichen Kurs des Unternehmens auch in herausfordernden Zeiten.

Investoren verstimmt, aber Analysten raten zum Kauf des Rücksetzers

Am Markt kam die verfehlte Umsatzprognose sowie die unter den Erwartungen liegende Gewinnprognose für das kommende Jahr wenig überraschend zunächst nicht gut an. Die Aktie verlor im ohnehin schwachen Gesamtmarktumfeld über 5 Prozent an Wert und musste die zuletzt mühsam erst zurückeroberte 50-Tage-Linie wieder aufgeben.

Im Verlauf des Handelstages zeigten sich jedoch einige Käuferinnen und Käufer, nachdem ersten Analystenstimmen dazu geraten hatten, den "Dip" der Aktie zu kaufen, sodass Procter & Gamble seine Verluste auf rund 2,5 Prozent eingrenzen konnte.

Fazit: Bewertung und Dividende sind jetzt verlockend

Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist Procter & Gamble nach den tagesaktuellen Kursverlusten mit einem KGVe 2027 von 20,9 bewertet. Das liegt deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 24,0 und deutet auf eine Einstiegschance hin. Umgekehrt liegt die Dividendenrendite mit 2,9 Prozent um rund 16 Prozent über der historischen Norm – das bedeutet laut der Dividend-Yield-Theorie eine Unterbewertung und damit ebenfalls eine Einstiegschance.

Diese sollten Anlegerinnen und Anleger im gegenwärtig tief verunsicherten Marktumfeld ergreifen, denn grundsätzlich hat Procter & Gamble seinen Kurs bestätigt. Die Erlöse wachsen zwar im Moment zwar nur langsam, aber schon das hebt das Unternehmen positiv von anderen Konsumgüterwerten ab. Gleichzeitig zeigt das Management eine hohe Ausführungsqualität, sodass die Margen weniger stark unter Druck geraten, als es das markoökonomische Umfeld befürchten lassen.

Wer auf der Suche nach einem ebenso krisenerprobten wie zuverlässigen Dividendenzahler ist, kann auf dem aktuell Kurs- und Bewertungsniveau zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 128,1EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 18:46 Uhr) gehandelt.

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