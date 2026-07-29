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    Knorr-Bremse erhöht Prognose 2026 - Mittelfristziele 2030

    Für Sie zusammengefasst
    • Prognose 2026: Umsatz 8,1 bis 8,3 Milliarden
    • Operative Ebit-Marge 2026 bei 14 bis 14,5 Prozent
    • Freier Mittelzufluss 750 bis 850 Mio Euro
    Knorr-Bremse erhöht Prognose 2026 - Mittelfristziele 2030
    Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Knorr-Bremse hat nach einem robusten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Für 2026 werde ein Umsatz von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Damit wurde die untere Spanne um 100 Millionen erhöht. Die operative Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte statt bei rund 14 Prozent nun bei 14 bis 14,5 Prozent liegen. Der freie Mittelzufluss soll 750 bis 850 Millionen Euro betragen. Dabei werde angenommen, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärfe oder länger anhalte. Im Geschäftsjahr 2030 werde ein Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und eine operative Ebit-Marge von rund 16 Prozent erwartet.

    Das zweite Quartal habe weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen, hieß es weiter. Bei einem Umsatz von rund 2,14 Milliarden Euro lag die operative Ebit-Marge bei 14,2 Prozent. Der Auftragseingang betrug rund 2,20 Milliarden Euro. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 174,3 Millionen Euro.

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    Anleger nahmen das Gesamtpaket positiv aus. Die Knorr-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 32.174 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +8,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,88 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -17,04 %/+19,93 % bedeutet.





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