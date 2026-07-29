DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Halten' - Fairer Wert 30 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,30 % und einem Kurs von 28,96 auf Tradegate (29. Juli 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +12,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 997,52 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -58,04 %/+60,84 % bedeutet.