ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Halten' - Fairer Wert 30 Euro
- DZ Bank stuft Gerresheimer auf Halten hoch
- Fairer Wert von 16 auf 30 Euro stark erhöht
- Verkauf Centor und Kunststoff an Apax entlastet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,30 % und einem Kurs von 28,96 auf Tradegate (29. Juli 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +12,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 997,52 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -58,04 %/+60,84 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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ich bin positiv überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet !!!
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
0,88 %
2026-07-24
Obiger Shortseller hat von 0,96 auf 0,88% reduziert
Quelle: Bundesanzeiger
Squarepoint Ops LLC
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
0,51 %
2026-07-24
obiger Shortseller hat von 0,49 auf 0,51% erhöht