Silber-Schock: Der größte Käufer der Welt steigt aus! Der größte industrielle Silberkäufer der Welt hat gekündigt. Nicht angekündigt — gekündigt. Mit Datum, mit Unterschrift, und seit ein paar Wochen mit laufenden Maschinen. Wer dieser Käufer ist, warum seine Kündigung den Silbermarkt für die nächsten zehn Jahre verändert und wieso kaum jemand darüber redet — das erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Dazu eine Zahl aus China, die selbst die Profis kalt erwischt hat, und ein Zitat aus München, das ihr euch einrahmen könnt. Der Mann ohne Silber hat außerdem seine langfristige Einstiegszone angepasst. In welche Richtung und warum, löse ich am Ende im Chart auf.



